На Кубани собран рекордный урожай пшеницы

Уборка зерновых на Кубани идет полным ходом. В этом, жарком году, аграрии приступили к ней на две недели раньше обычного. Им предстоит обмолотить 1,9 миллиона гектаров озимых зерновых колосовых. Как ранее отмечал Вениамин Кондратьев, в этом году аграрии региона рассчитывают собрать урожай не ниже прошлогодних показателей - 14 миллионов тонн зерновых и зернобобовых, в том числе не менее 10 миллионов тонн пшеницы.