На Кубани собран рекордный урожай пшеницы

В одном из районов Краснодарского края собран рекордный для страны урожай пшеницы. Рекордсменами стали аграрии Тбилисского района Кубани. Как сообщил в своeм Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев, в здешнем хозяйстве собрали озимую пшеницу с рекордной для страны урожайностью - 109,7 центнера с гектара.
"Такой высокий показатель получен с сорта кубанской селекции "Школа", выведенного при непосредственном участии Героя труда России Людмилы Беспаловой. Этот результат занесен в Книгу рекордов России. Отечественные сорта и кубанские селекционные технологии являются самыми лучшими в стране. Сейчас порядка половины озимой пшеницы, выращиваемой в России, - это сорта селекции краснодарского Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко", - уточнил глава края.
Уборка зерновых на Кубани идет полным ходом. В этом, жарком году, аграрии приступили к ней на две недели раньше обычного. Им предстоит обмолотить 1,9 миллиона гектаров озимых зерновых колосовых. Как ранее отмечал Вениамин Кондратьев, в этом году аграрии региона рассчитывают собрать урожай не ниже прошлогодних показателей - 14 миллионов тонн зерновых и зернобобовых, в том числе не менее 10 миллионов тонн пшеницы.