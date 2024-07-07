Погода будет облачной с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, а днем на большей части территории прогнозируются дожди, местами грозы и сильные дожди. Ожидается юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный ветер, который при грозах будет порывистым, а местами — сильным порывистым.
Температура воздуха ночью составит от +12 +18°С. Днем прогнозируется от +20°С по северо-западу до +32°С по юго-востоку.
Грозы и до +32°С тепла ожидаются в Беларуси 8 июля
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и до 32 градусов тепла ожидаются в Беларуси 8 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Погода будет облачной с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, а днем на большей части территории прогнозируются дожди, местами грозы и сильные дожди. Ожидается юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный ветер, который при грозах будет порывистым, а местами — сильным порывистым.