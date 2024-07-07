В Калининградской области появились овцы-панды

Овцы породы Кэрри Хилл прибыли в наш регион из поселка Мурома Белгородской области. Животных — двух четырехмесячных ярок и годовалого барана — купили владельцы фермерского хозяйства, расположенного в Зеленоградском районе. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, в течение месяца овцы будут находиться на карантине, а потом их можно будет увидеть в местном агропарке.