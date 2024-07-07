"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой народной республики", - говорится в публикации.
В результате российским подразделениям удалось улучшить свое тактическое положение.
Кроме того, группировка "Центр" нанесла поражение ряду украинских формирований. Речь идеи о 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной, а также 59-й мотопехотной бригадах ВСУ.
Потери противника составили до 340 человека личного состава. Кроме того, были уничтожены несколько единиц военной техники, несколько гаубиц и автомобилей.
В зоне ответственности группировки войск "Север" отражено пять атак формирований 92-й штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ и центра сил специальных операций "Восток". Потери противника превысили 170 человек личного состава.
Группировка войск "Юг", в свою очередь, улучила свое тактическое положение в районах населенных пунктов Зализнянское, Часов Яр, Курдюмовка, Катериновка, Елизаветовка, Курахово и Максимильяновка ДНР.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" составили 145 солдат и офицеров, группировка "Запад" ликвидировала до 450 украинских военнослужащих.