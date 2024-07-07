Холзи назвала певиц, вдохновивших ее на создание образа Табби в фильме «Максин XXX»

Певица Холзи рассказала, какие музыкальные иконы послужили вдохновением для ее героини Табби Мартин из слэшера «Максин XXX» (2024). Ими стали Энни Леннокс, экс-вокалистка Eurythmics, и Дебби Харри, лидер нью-вейв-группы Blondie.
«Там много Энни Леннокс и Дебби Харри — таких более “альтернативных” девушек той эпохи, которые были действительно крутыми. Табби никто не нужен, чтобы защищать ее. Точнее, нужен, но она так не считает. По сути, она надерет тебе задницу, если ты ее обидишь», — поделилась Холзи в беседе с The Hollywood Reporter на премьере ленты.
В плане внешнего вида артистку воодушевили молодые Шер и Грейс Джонс.
«Мне хотелось немного конца 70-х и начала 80-х, Шер, понимаете? Длинные волосы, силуэт с открытым животиком и маленькая Грейс Джонс с накрашенными глазами. Я смотрела на тех див, которые в конце 70-х опережали время, догоняя 80-е», — отметила Холзи.
Фильм «Максин XXX» вышел 4 июля. Это финальная часть трилогии «X». Действие разворачивается в 1985 году: звезда фильмов для взрослых Максин (Миа Гот) приезжает в Лос-Анджелес и получает роль в хорроре. Однако вокруг завязывается очередная серия кровавых убийств, связанная с прошлым героини.