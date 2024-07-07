Холзи назвала певиц, вдохновивших ее на создание образа Табби в фильме «Максин XXX»

«Там много Энни Леннокс и Дебби Харри — таких более “альтернативных” девушек той эпохи, которые были действительно крутыми. Табби никто не нужен, чтобы защищать ее. Точнее, нужен, но она так не считает. По сути, она надерет тебе задницу, если ты ее обидишь», — поделилась Холзи в беседе с The Hollywood Reporter на премьере ленты.