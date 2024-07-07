В целом жертвами "Берилла" стали уже по меньшей мере семь человек. По словам экспертов, он набирает мощь из-за рекордно теплых вод в Атлантике. Еще на прошлой неделе ураган достиг третьей категории, что является редким случаем для первого урагана в сезоне.