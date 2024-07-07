По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC), порывы ветра достигали порядка 170 км/ч. Ураган прошел в 60 километрах к востоку от популярного пляжного курорта Тулум, оставив после себя поваленные линии электропередач и деревья, а также сорванные с домов крыши.
Как отмечается, в настоящее время перебои с поставками электроэнергии уже устранены.
Тем временем "Берилл" двинулся в сторону Мексиканского залива. По прогнозам синоптиков, ураган наберет еще большую силу в Мексиканском заливе, после чего, вероятно, снова выйдет на сушу в районе американского штата Техас.
В целом жертвами "Берилла" стали уже по меньшей мере семь человек. По словам экспертов, он набирает мощь из-за рекордно теплых вод в Атлантике. Еще на прошлой неделе ураган достиг третьей категории, что является редким случаем для первого урагана в сезоне.