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В Мексике 430 тысяч жителей остались без электричества из-за урагана "Берилл"

Ураган "Берилл" оставил без света больше 430 тысяч жителей на полуострове Юкатан в Мексике. Об этом сообщила Федеральная комиссия Мексики по электроэнергетике (CFE).
Источник: Российская газета

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC), порывы ветра достигали порядка 170 км/ч. Ураган прошел в 60 километрах к востоку от популярного пляжного курорта Тулум, оставив после себя поваленные линии электропередач и деревья, а также сорванные с домов крыши.

Как отмечается, в настоящее время перебои с поставками электроэнергии уже устранены.

Тем временем "Берилл" двинулся в сторону Мексиканского залива. По прогнозам синоптиков, ураган наберет еще большую силу в Мексиканском заливе, после чего, вероятно, снова выйдет на сушу в районе американского штата Техас.

В целом жертвами "Берилла" стали уже по меньшей мере семь человек. По словам экспертов, он набирает мощь из-за рекордно теплых вод в Атлантике. Еще на прошлой неделе ураган достиг третьей категории, что является редким случаем для первого урагана в сезоне.