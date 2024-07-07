В Москве утвердили проект реконструкции нескольких улиц на севере города

Уточняется, что по проекту планируется реконструировать около 1 км улично-дорожной сети. На упомянутых улицах планируется привести в порядок по две или три полосы движения в каждом направлении. В сообщении поясняется, что там установят дополнительные светофоры, обустроят велодорожки, оборудуют наземные пешеходные переходы. Эти работы позволят улучшить транспортное обслуживание порядка 300 тыс. человек, проживающих и работающих в районах Савеловский, Аэропорт, Тимирязевский и Бутырский.