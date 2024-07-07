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В Москве утвердили проект реконструкции нескольких улиц на севере города

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Специалисты проведут реконструкцию на 1-й Хуторской и Башиловской улицах, а также в Старом Петровско-Разумовском проезде на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Правительство Москвы утвердило проект планировки участка улично-дорожной сети от 1-й Хуторской улицы до Старого Петровско-Разумовского проезда. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по проекту планируется реконструировать около 1 км улично-дорожной сети. На упомянутых улицах планируется привести в порядок по две или три полосы движения в каждом направлении. В сообщении поясняется, что там установят дополнительные светофоры, обустроят велодорожки, оборудуют наземные пешеходные переходы. Эти работы позволят улучшить транспортное обслуживание порядка 300 тыс. человек, проживающих и работающих в районах Савеловский, Аэропорт, Тимирязевский и Бутырский.

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