В Москве утвердили проект реконструкции нескольких улиц на севере города

«Правительство Москвы утвердило проект планировки участка улично-дорожной сети от 1-й Хуторской улицы до Старого Петровско-Разумовского проезда. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по проекту планируется реконструировать около 1 км улично-дорожной сети. На упомянутых улицах планируется привести в порядок по две или три полосы движения в каждом направлении. В сообщении поясняется, что там установят дополнительные светофоры, обустроят велодорожки, оборудуют наземные пешеходные переходы. Эти работы позволят улучшить транспортное обслуживание порядка 300 тыс. человек, проживающих и работающих в районах Савеловский, Аэропорт, Тимирязевский и Бутырский.