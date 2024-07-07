Белорусские археологи сенсационно нашли в Минске 1000-летнюю зооморфную фигуру

О сенсационной находке рассказали белорусские археологи, которые ведут раскопки городища на Менке, пишет Sputnik. by.
Заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Андрей Войтехович сообщил, что сейчас идет консервация деревянных клетей, найденных на раскопках городища.
— Сегодня специалисты в Гомеле начали отмывать части деревянных клетей и обнаружили зооморфную фигуру — это может быть дракон или другое животное, у которого есть клюв, — сказал Войтехович.
Ученый отметил, что это специальная часть конструкции, которая как крюк подпирала внешнюю стену клетей. Таких деревянных частей было извлечено несколько.
Он подчеркнул, что деревянные зооморфные фигуры, которым более тысячи лет, подобной сохранности в этом регионе вряд ли можно найти. Войтехович назвал эту находку сенсационной.