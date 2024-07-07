Команда Эхирит-Булагатского района стал победителем «Сур-Харбан — 2024»

Победителем областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан-2024» стала команда Эхирит-Булагатского района. Мероприятие проходило 4−6 июля в поселке Усть-Ордынский. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
— Сур-Харбан — это древний праздник, поэтому основой его концепции являются национальные бурятские виды спорта. В этом году впервые включен в спортивную программу шагай наадан — традиционная бурятская игра в кости. В следующем году планируется провести на площадке Сур-Харбана «hээр шаалган» — разбивание хребтовой кости, — говорится в сообщении.
Победителями спортивного праздника стала команда Эхирит-Булагатского района. Второе место заняла команда Осинского района, третье — у команды Баяндаевского района. По предварительным расчетам в этом году Сур-Харбан посетило около 7 тысяч зрителей. Они наблюдали за первенством по стрельбе из бурятского лука и бурятской борьбе, а также выступлениями фольклорных коллективов.