Команда Эхирит-Булагатского района стал победителем «Сур-Харбан — 2024»

Победителями спортивного праздника стала команда Эхирит-Булагатского района. Второе место заняла команда Осинского района, третье — у команды Баяндаевского района. По предварительным расчетам в этом году Сур-Харбан посетило около 7 тысяч зрителей. Они наблюдали за первенством по стрельбе из бурятского лука и бурятской борьбе, а также выступлениями фольклорных коллективов.