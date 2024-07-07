12 сельских округов Жамбылской области отказались от алкоголя

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, Жанаарыкский сельский округ Сарысуского района по праву претендует на звание самого образцового. Здесь за последние 4 года не зарегистрировано ни одного преступления.
— В сельский округ входят села Актогай и Узакбая Сыздыкбаева, где проживают около 1 700 человек. В трех магазинах этого округа не продают спиртные напитки и сигареты. Скоро открывается четвертый магазин, но предприниматель сразу же поддержал инициативу сельчан. Такое решение было принято жителями села, чтобы не подвергать соблазну подрастающее поколение. Результаты не заставили себя долго ждать, это привело к отсутствию преступлений и правонарушений, а также семейных конфликтов, — пояснили в ведомстве.
В департаменте полиции отметили, что здесь большую роль играет системная работа участкового инспектора полиции по профилактике правонарушений.
Участковый инспектор Сагынгали Саламатов 5 лет живет в селе У. Сыздыкбаева, он полностью владеет ситуацией на своем участке — проводит рейды, проверяет по месту жительства лиц, состоящих на учете в полиции, проводит проверки на предмет соблюдения правил владельцами гражданского оружия.
Сагынгали Саламатова знают все жители, поэтому если кто-то приезжает в гости в сельский округ, участковому сразу же об этом сообщают.
— Жители очень дружные, активные. Стараются мне во всем помогать. И я считаю своим долгом оправдывать их доверие, не жалея ни сил, ни времени. Даже мелкие бытовые споры мы пытаемся решить с помощью медиации. Несмотря на то, что ситуация в селах спокойная, я чувствую большую ответственность. Ведь важно сохранить то, что мы совместными усилиями добивались годами, — говорит сотрудник полиции.
В Жамбылской области таких образцовых сел несколько. В пяти районах 12 сельских округах отказались от алкоголя. Результат везде один — все эти села признаны самыми безопасными. В этой работе большая роль отводится аксакалам села, которые помогают разрешать спорные вопросы сельчан, призывают всех к миру и согласию, отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
Напомним, что по инициативе старейшин сел Кордайского и Жамбылского районов, в которых компактно проживает дунганская диаспора, сельские магазины отказались от продажи алкогольных напитков. Аксакалы решили, что негативные проблемы у молодежи могут появляться из-за тяги к алкоголю и обратились к предпринимателям с просьбой исключить из ассортимента товаров в магазинах водочные и табачные изделия.