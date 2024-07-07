12 сельских округов Жамбылской области отказались от алкоголя

— В сельский округ входят села Актогай и Узакбая Сыздыкбаева, где проживают около 1 700 человек. В трех магазинах этого округа не продают спиртные напитки и сигареты. Скоро открывается четвертый магазин, но предприниматель сразу же поддержал инициативу сельчан. Такое решение было принято жителями села, чтобы не подвергать соблазну подрастающее поколение. Результаты не заставили себя долго ждать, это привело к отсутствию преступлений и правонарушений, а также семейных конфликтов, — пояснили в ведомстве.