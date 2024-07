Казахстан и Польша: сотрудничество научных лидеров

Профессор Сейтхан Азат из Satbayev University принял участие в семинаре «Synthesis and characterization of carbon materials», который состоялся в Университете Марии Склодовской-Кюри (Польша), и выступил с докладом на тему «Application of activated carbon in water treatment: radionuclides and microplastics removal», передает DKnews.kz.