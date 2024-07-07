Казахстан и Польша: сотрудничество научных лидеров

А также по специальному приглашению Польского химического общества, Сейтхан Азат провел открытую лекцию для ученых в Университете Марии Склодовской-Кюри на тему «Current State of Carbon Research in Groundwater Treatment in Kazakhstan: Satbayev University Case Study». Научные работы, проводимые на базе Satbayev university, получили высокую оценку и вызвали большой интерес у ученых. В дальнейшем было достигнуто соглашение о совместных научных проектах и совместном выполнении научных работ докторантов.