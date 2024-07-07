Казахстан и Польша: сотрудничество научных лидеров

Профессор Сейтхан Азат из Satbayev University принял участие в семинаре «Synthesis and characterization of carbon materials», который состоялся в Университете Марии Склодовской-Кюри (Польша), и выступил с докладом на тему «Application of activated carbon in water treatment: radionuclides and microplastics removal», передает DKnews.kz.
Этот семинар был организован при финансовой поддержке проекта «Многофункциональные устойчивые адсорбенты для очистки воды с использованием плазменных технологий и защиты здоровья от ксенобиотиков», финансируемого Европейским Союзом в рамках программы «Горизонт Европа».
В семинаре также приняли участие ученые из Испании, Польши, Великобритании, Словакии, Мексики, Украины, Венгрии и Молдовы.
А также по специальному приглашению Польского химического общества, Сейтхан Азат провел открытую лекцию для ученых в Университете Марии Склодовской-Кюри на тему «Current State of Carbon Research in Groundwater Treatment in Kazakhstan: Satbayev University Case Study». Научные работы, проводимые на базе Satbayev university, получили высокую оценку и вызвали большой интерес у ученых. В дальнейшем было достигнуто соглашение о совместных научных проектах и совместном выполнении научных работ докторантов.