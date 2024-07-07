Джастин Бибер выступил перед индийским миллиардером несмотря на болезнь

Американский певец Джастин Бибер дал концерт в Мумбаи на предсвадебной церемонии у Ананта Амбани, сына индийского миллиардера Мукеша Амбани, и его избранницы Радхики Мерчант. Это одно из редких выступлений артиста, отменившего тур из-за неврологического заболевания.
Предсвадебные празднества этой индийской пары уже стали объектом обсуждений в прессе: в марте для них спела Рианна, не дававшая сольных концертов с 2016 года. Сообщалось, что за шоу звезда получила шесть миллионов долларов.
В последнее время Бибер тоже редко выходит на сцену. Помимо выступления на свадьбе Амбани, он появлялся лишь в музыкальной программе «Матча всех звезд НХЛ» в феврале и на фестивале Coachella в апреле.
В прошлом году певец отменил мировой тур Justice, отметив, что борется с синдромом Рамсея-Ханта. У Джастина случился паралич лицевого нерва: он не мог полноценно улыбаться, моргать одним глазом и двигать ноздрей.