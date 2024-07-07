Зоолог ННГУ Сергей Баранов рассказал, чем опасны слепни

Зоолог ННГУ имени Лобачевского Сергей Баранов рассказал, чем могут быть опасны слепни и как нижегородцам защититься от их укуса. Об этом в своем телеграм-канале сообщает представитель пресс-службы ННГУ имени Лобачевского Алексей Никонов.
Слепни могут переносить такие опасные заболевания, как энцефалит, боррелиоз, туляремию, трипаносомозы, а также сибирскую язву, что наиболее опасно для животноводства.
Защититься от укуса слепней можно, обработав кожу эвкалиптовым маслом, маслом чайного дерева или маслом цитронеллы. Если же избежать укуса слепня не удалось, тогда необходимо промыть рану чистой водой с мылом, а после приложить лед. Чтобы место укуса не чесалось, можно воспользоваться любой мазью с гидрокортизоном.
Напомним, врачи до сих пор пытаются научиться предвидеть ранние признаки мгновенного летального исхода. Но к основным симптомам уже сейчас относят раннюю седину волос.