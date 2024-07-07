Зоолог ННГУ Сергей Баранов рассказал, чем опасны слепни

Защититься от укуса слепней можно, обработав кожу эвкалиптовым маслом, маслом чайного дерева или маслом цитронеллы. Если же избежать укуса слепня не удалось, тогда необходимо промыть рану чистой водой с мылом, а после приложить лед. Чтобы место укуса не чесалось, можно воспользоваться любой мазью с гидрокортизоном.