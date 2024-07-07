В Воронежской области эвакуируют жителей из-за детонации взрывоопасных объектов

Последние дни от ночных атак беспилотников страдал юг России. Сначала, 5 июля ВСУ отправили на южные районы сразу 50 дронов. Из них 14 уничтожили над Краснодарским краем. Обломки упали на город Приморско-Ахтарск, жертвой стала шестилетняя девочка. Семья ребенка пыталась выехать на машине из зоны обстрела, девочка получила осколочное ранение в живот. Ее доставили в больницу, но не смогли спасти. Также пострадали семилетний ребенок и еще четверо взрослых.