Снесло крыши, побило урожай, людей унесло в Волгу: что натворил ураган с градом в Самарской области

Воскресенье 7 июля 2024 года для жителей Самарской области преподнесло неприятный погодный сюрприз. В некоторых муниципальных районах прошел мощный град, а ураганный ветер сорвал крыши домов. «КП-Самара» собрала фотографии последствий шторма в регионе.
Ухудшение погоды было зафиксировано в Похвистнево, Камышлинском районе, Отрадном и других районах Самарской области. Жители делятся в социальных сетях последствиями жуткого шторма.
— На теплице снесло поликарбонат, переломало все помидоры. У некоторых соседей снесло шифер с крыш. Был град размером примерно с перепелиное яйцо. Урожай в городах практически уничтожен, — поделилась с «КП-Самара» жительница села Староганькино Похвистневского района.
Град также прошел в селе Н. Мансуркино недалеко от Отрадного и в Камышлинском районе. Но все же больше от непогоды пострадали именно похвистневцы. Как стало известно, в селе Савруха ураганом снесло крышу спорткомплекса «Сириус».
Сильный ветер унес девушек на сапах на судовой ход
Сильный ветер также бушевал и в Тольятти. В социальных сетях появилась информация, что на Волге двух молодых девушек на сап-борде унесло далеко от берега.
— Недалеко от судового хода спасли двух девушек на сапах. Они трепыхались на воде 2,5 часа. На воду в такую погоду катера и яхты не выходят, им повезло, что мы возвращались с Усы, — пишет подписчик одной из групп в социальных сетях.
Стоит отметить, что в Самаре сейчас тоже сильный ветер, но не такой, чтобы сносить крыши. Жители областного центра опасаются, что град с ураганом придет в скором времени в город.
Напомним, еще утром МЧС опубликовало штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали, что местами по области выпадет град, будут грозы и шквалистый ветер до 21 м/с. Спасатели настоятельно просят соблюдать правила безопасности и беречь себя.