Снесло крыши, побило урожай, людей унесло в Волгу: что натворил ураган с градом в Самарской области

— Недалеко от судового хода спасли двух девушек на сапах. Они трепыхались на воде 2,5 часа. На воду в такую погоду катера и яхты не выходят, им повезло, что мы возвращались с Усы, — пишет подписчик одной из групп в социальных сетях.