Беглов посетил Патриаршее богослужение в Петербурге

Беглов отметил значимость строительства новых храмов в Петербурге, подчеркнув, что два дня назад митрополит Варсонофий освятил закладной камень нового храма в память о погибших защитниках и жителях блокадного Ленинграда. Глава города выразил благодарность патриарху за торжественное воскресное богослужение.