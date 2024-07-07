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Беглов посетил Патриаршее богослужение в Петербурге

Патриарх Кирилл возглавил праздничную литургию в Иоанновском женском монастыре на набережной Карповки в честь Рождества Иоанна Предтечи.

Источник: РИА "Новости"

На службе также присутствовали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, губернатор Александр Беглов, депутат Госдумы Михаил Романов и настоятельница монастыря — игуменья Людмила. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Беглов отметил значимость строительства новых храмов в Петербурге, подчеркнув, что два дня назад митрополит Варсонофий освятил закладной камень нового храма в память о погибших защитниках и жителях блокадного Ленинграда. Глава города выразил благодарность патриарху за торжественное воскресное богослужение.

«Свято-Иоанновский монастырь является одним из главных центров русского православия. Матушка Людмила и сестры монастыря хранят память о великом святом Иоанне Кронштадтском, который в свое время боролся с чуждыми нашему народу идеями».

отметил губернатор

Ранее «МК в Питере» сообщал о том, что Иоанновский монастырь будет отреставрирован к 2025 году.