Беглов посетил Патриаршее богослужение в Петербурге

На службе также присутствовали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, губернатор Александр Беглов, депутат Госдумы Михаил Романов и настоятельница монастыря — игуменья Людмила. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Беглов отметил значимость строительства новых храмов в Петербурге, подчеркнув, что два дня назад митрополит Варсонофий освятил закладной камень нового храма в память о погибших защитниках и жителях блокадного Ленинграда. Глава города выразил благодарность патриарху за торжественное воскресное богослужение.
«Свято-Иоанновский монастырь является одним из главных центров русского православия. Матушка Людмила и сестры монастыря хранят память о великом святом Иоанне Кронштадтском, который в свое время боролся с чуждыми нашему народу идеями».
Ранее «МК в Питере» сообщал о том, что Иоанновский монастырь будет отреставрирован к 2025 году.