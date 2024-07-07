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Ливень и сильная жара: прогноз погоды в Казахстане на 8 июля

«Казгидромет» выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на понедельник, 8 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +28° 6 м/с 55% 758 мм рт. ст. +27°

Согласно прогнозу, на большей части территории Казахстана пройдут дожди.

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на севере, в центре, на востоке, юго-востоке страны — сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, в центре в ночные и утренние часы — туман». РГП «Казгидромет».

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, на западе Актюбинской области сохранится сильная жара.

На севере, в центре Атырауской, на севере, западе, юге Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской, Улытауской, на юге Костанайской, на юго-западе, юго-востоке Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.