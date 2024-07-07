Ливень и сильная жара: прогноз погоды в Казахстане на 8 июля

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на севере, в центре, на востоке, юго-востоке страны — сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, в центре в ночные и утренние часы — туман». РГП «Казгидромет».