Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аида Балаева прокомментировала задержания казахстанских артистов

Астана. 7 июля. КазТАГ — Министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала задержания казахстанских артистов, передает корреспондент агентства.

Источник: Соцсети

«К сожалению, в последнее время участились случаи некорректного, а зачастую незаконного поведения известных деятелей культуры. Каждому из нас не чужды человеческие слабости, но их следствием не должно быть преступление закона! И само призвание “деятеля культуры” не терпит хоть малейшего проявления неуважения к общественным принципам нравственности и порядка. Их миссия заключается в формировании культуры, воспитании в людях чувства прекрасного и уважения к своему наследию», — написала Балаева в Facebook*.

Министр обращает внимание, что артисты должны понимать свою ответственность перед обществом.

«И, конечно, очень тревожно, когда известные личности, любимцы публики преступают закон», — пишет Балаева.

Напомним, артиста Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток за дебош и избиение на борту самолета. Ранее шоумена Турсынбека Кабатова арестовали на пять суток за пьяный дебош в самолете.

Следом за ними певца Абдижаппара Алкожа арестовали на 10 суток за неповиновение полиции.

*запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.