Аида Балаева прокомментировала задержания казахстанских артистов

«К сожалению, в последнее время участились случаи некорректного, а зачастую незаконного поведения известных деятелей культуры. Каждому из нас не чужды человеческие слабости, но их следствием не должно быть преступление закона! И само призвание “деятеля культуры” не терпит хоть малейшего проявления неуважения к общественным принципам нравственности и порядка. Их миссия заключается в формировании культуры, воспитании в людях чувства прекрасного и уважения к своему наследию», — написала Балаева в Facebook*.
Министр обращает внимание, что артисты должны понимать свою ответственность перед обществом.
«И, конечно, очень тревожно, когда известные личности, любимцы публики преступают закон», — пишет Балаева.
Напомним, артиста Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток за дебош и избиение на борту самолета. Ранее шоумена Турсынбека Кабатова арестовали на пять суток за пьяный дебош в самолете.
Следом за ними певца Абдижаппара Алкожа арестовали на 10 суток за неповиновение полиции.
*запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.