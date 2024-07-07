Умер знаменитый актер Феликс Шайнерт

Феликс Шайнерт родился 5 ноября 1944 года в Чарске. В 1965-м окончил Высшую школу кинематографии, телевидения и театра в Лодзи. Служил в Театре имени Богуславского в Калише, Театре Дольносьленского в Еленей Гуже, Театре имени Ярача в Ольштыне, Драматическом театре в Щецине, других.