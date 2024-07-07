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Умер знаменитый актер Феликс Шайнерт

На 80-м году жизни скончался польский актер театра, кино и телевидения Феликс Шайнерт, киноработы которого были известны и в нашей стране.

Источник: Российская газета

Об уходе артиста 6 июля сообщили в краковском Театре Юлиуша Словацкого, с которым Шайнерт сотрудничал с 1974 года. Причиной названа болезнь, детали которой не уточнены. Известно, что в 2022 году актер перенес инсульт.

Феликс Шайнерт родился 5 ноября 1944 года в Чарске. В 1965-м окончил Высшую школу кинематографии, телевидения и театра в Лодзи. Служил в Театре имени Богуславского в Калише, Театре Дольносьленского в Еленей Гуже, Театре имени Ярача в Ольштыне, Драматическом театре в Щецине, других.

Сниматься начала в 1960-х: «Банда», «Покой» Кесьлёвского, классический многосерийный детектив «Доложи, 07», «Польская смерть», «Похороны картошки», десятки других.

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