Ночевал у друга: в Еманжелинске нашли потерявшегося мальчика

На поиски полиции и добровольцам понадобилось чуть меньше суток. Напомним, ребенок не вернулся с прогулки вчера вечером. Очевидцы видели его, катающимся на велосипеде у карьера. Сотрудники проверили территорию у водоема, однако мальчика не нашли. С сегодняшнего дня волонетры, Росгвардия и весь личный состав полиции города искал мальчика в парках, скверах и во дворах многоквартирных домов.