Ночевал у друга: в Еманжелинске нашли потерявшегося мальчика

В Еманжелинске живым нашли школьника, который пропал на прогулке вчерашним вечером. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсетях.
— Мальчик после прогулки ночевал у своего друга, не поставив в известность своих родителей. Полицейские проведут с ним профилактическую беседу о недопустимости такого поведения, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
На поиски полиции и добровольцам понадобилось чуть меньше суток. Напомним, ребенок не вернулся с прогулки вчера вечером. Очевидцы видели его, катающимся на велосипеде у карьера. Сотрудники проверили территорию у водоема, однако мальчика не нашли. С сегодняшнего дня волонетры, Росгвардия и весь личный состав полиции города искал мальчика в парках, скверах и во дворах многоквартирных домов.
Напомним, в Челябинской области продолжаются поиски еще одного ребенка. В лесу Еткульского района потерялся 14-летний Арслан Мохаммади. Ему необходима медицинская помощь. Волонтеры «Лиза Алерт» объявили общий сбор среди горожан, желающих помочь в поисках подростка.