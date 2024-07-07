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Маск согласился с тем, что упадок Запада вызван недостаточным знанием истории

Источник: Российская газета

Американский предприниматель Илон Маск согласился с тезисом о том, что деградация западного мира стала следствием недостатка знаний в области истории.

"Это правда", - указал бизнесмен в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в РФ), комментируя пост соответствующего содержания.

Маск регулярно делает провокационные заявления, бьющие по репутационному имиджу Запада и, в частности, США. Ранее он высмеял американского президента Джо Байдена, назвав того марионеткой, а также предложил распустить ФБР, усомнившись в результативности работы ведомства.

Отметим, что российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин, неоднократно подчеркивали важность для молодежи изучения истории.