Маск согласился с тем, что упадок Запада вызван недостаточным знанием истории

Американский предприниматель Илон Маск согласился с тезисом о том, что деградация западного мира стала следствием недостатка знаний в области истории.
"Это правда", - указал бизнесмен в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в РФ), комментируя пост соответствующего содержания.
Маск регулярно делает провокационные заявления, бьющие по репутационному имиджу Запада и, в частности, США. Ранее он высмеял американского президента Джо Байдена, назвав того марионеткой, а также предложил распустить ФБР, усомнившись в результативности работы ведомства.
Отметим, что российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин, неоднократно подчеркивали важность для молодежи изучения истории.