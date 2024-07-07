Маск согласился с тем, что упадок Запада вызван недостаточным знанием истории

Маск регулярно делает провокационные заявления, бьющие по репутационному имиджу Запада и, в частности, США. Ранее он высмеял американского президента Джо Байдена, назвав того марионеткой, а также предложил распустить ФБР, усомнившись в результативности работы ведомства.