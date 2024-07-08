Краевое МЧС предупреждает о сильном дожде с градом и шквалистом ветре 8 июля

В Главном управлении МСЧ по Пермскому краю предупредили жителей и гостей региона о неблагоприятных погодных условиях до конца дня 7 июля и ночью 8 июля. Ведомство призывает соблюдать элементарные меры предосторожности.
Тревожная информация поступила из Пермского ЦГМС. Синоптики сообщили о сильном дожде и ливне, граде, тумане в отдельных районах региона. Местами прогнозируют гроза с со шквалистым усилением ветра до 15−20 м/с.
В краевом МЧС назвали простые правила, которым необходимо следовать во время непогоды:
— находясь дома, закройте окна и двери, отключите электроприборы;
— если гроза застала на улице, попытайся поскорее найти укрытие в помещении;
— не стойте под металлическими навесами и не прячьтесь под деревьями;
— если вы находитесь в автомобиле, то оставайся внутри;
— будучи на природе, избегайте водоемов, возвышенностей и одиноко стоящих деревьев.
Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» (со стационарного телефона), «101» и «112» (с мобильного телефона, вызов бесплатный).
На Пермский край надвигаются ливни и понижение температуры воздуха. Жара начнет отступать к вечеру 7 июля.