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Краевое МЧС предупреждает о сильном дожде с градом и шквалистом ветре 8 июля

Ведомство призывает соблюдать простые правила предосторожности.

Сейчас в Ричмонде: +31° 3 м/с 55% 758 мм рт. ст. +31°
Источник: Комсомольская правда

В Главном управлении МСЧ по Пермскому краю предупредили жителей и гостей региона о неблагоприятных погодных условиях до конца дня 7 июля и ночью 8 июля. Ведомство призывает соблюдать элементарные меры предосторожности.

Тревожная информация поступила из Пермского ЦГМС. Синоптики сообщили о сильном дожде и ливне, граде, тумане в отдельных районах региона. Местами прогнозируют гроза с со шквалистым усилением ветра до 15−20 м/с.

В краевом МЧС назвали простые правила, которым необходимо следовать во время непогоды:

— находясь дома, закройте окна и двери, отключите электроприборы;

— если гроза застала на улице, попытайся поскорее найти укрытие в помещении;

— не стойте под металлическими навесами и не прячьтесь под деревьями;

— если вы находитесь в автомобиле, то оставайся внутри;

— будучи на природе, избегайте водоемов, возвышенностей и одиноко стоящих деревьев.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» (со стационарного телефона), «101» и «112» (с мобильного телефона, вызов бесплатный).

На Пермский край надвигаются ливни и понижение температуры воздуха. Жара начнет отступать к вечеру 7 июля.

МЧС