Ушел из жизни советский музыкант, народный артист Теодор Згуряну

Теодор Згуряну родился 24 мая 1939 года. В 1953—1957 годах учился в Педагогической школе в Калараше. Окончил Консерваторию имени Гавриила Музическу в Кишиневе (сейчас это Академия музыки, театра и изобразительных искусств) — в 1964-м.