Ушел из жизни советский музыкант, народный артист Теодор Згуряну

Теодор Згуряну родился 24 мая 1939 года. В 1953—1957 годах учился в Педагогической школе в Калараше. Окончил Консерваторию имени Гавриила Музическу в Кишиневе (сейчас это Академия музыки, театра и изобразительных искусств) — в 1964-м.
Музыкальную карьеру артист начал в качестве старшего методиста в Доме народного творчества. В 1967—1976 годах — дирижер хоровой капеллы «Дойна» при Национальной филармонии, в 1976—1987 годах — хоровой капеллы «Молдова» на Гостелерадио, с 1987-го — дирижер хора «Ренессанс».
На счету композитора десятки произведений — опера, симфоническая и вокально-симфоническая музыка, музыка для детского хора, песни, инструментальная музыка.
Згуряну — лауреат Международного хорового конкурса (Таллин, 1991 год), был обладателем Специальной награды на Международном конкурсе имени Георгия Димитрова (Варна, 1995-й), награжден премиями Союза композиторов и музыковедов Молдовы, орденом Трудовой Славы. В 1974 году ему было присвоено звание заслуженного артист Молдавской ССР, в 1983-м — народного.