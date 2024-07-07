Вышла книга, в которой собраны интервью Twenty One Pilots за последние 10 лет

На 225 страницах собраны истории, связанные с эрами альбомов Blurryface (2015), Trench (2018) и Scaled and Icy (2021), а также интервью, сделанные во время работы музыкантов над новой пластинкой Clancy (2024). Кроме того, читателям эксклюзивно расскажут о кавере «пилотов» на хит My Chemical Romance «Cancer» (2006).