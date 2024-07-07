Умерла актриса Джудит Белуши-Писано, вдова актера Джона Белуши

Ушла из жизни американская артистка Джудит Белуши-Писано. Джудит была актрисой, продюсером и сценаристкой, начавшей карьеру в 1970-х.
В 1976-1982-м годах, то есть до его смерти, Джудит была замужем за актером Джоном Белуши, с которым работала на культовых "Братьях Блюз" и "Зверинце" Лэндиса - познакомились они еще в школе.
В 1990-м вышла замуж за режиссера, продюсера и сценариста Виктора Писано.
Информация о смерти 73-летней артистки появилась в аккаунтах, посвященных Джону Белуши, 6 июля. Причина смерти там не указана, но The Martha's Vineyard Times уточняет, что Джудит скончалась после "длительной борьбы с раком".
Джон Белуши умер от передозировки в 33 года в 1982-м.