«Амкар» хочет усилить состав и выиграть тринадцать матчей подряд

По его итогам футбольный клуб из Перми занял второе место, отставая от лидера — кировского «Динамо» на два очка. Впереди команду ждет двухнедельный перерыв.
Главный тренер ФК «Амкар Пермь» Андрей Блажко в интервью клубной соцсети заявил, что команда собирается усилить состав. Команду покинули Раджабов, Югалдин, Ушаков. На их место уже есть кандидаты, которые должные помочь пермскому клубу выполнить задачу на сезон — вернуться в «серебряный» дивизион.
«Впереди тринадцать туров, в розыгрыше 39 очков. Могут быть, конечно, и сюрпризы. Но я сказал ребятам в раздевалке сегодня, что надо выигрывать все эти матчи и тогда мы будем первыми. Но футбол тем и интересен, что он не предсказуем. Потому посмотрим, как будет». — заявил наставник «Амкара».
Команда приступит к тренировкам с 14 июля, планируется привести несколько матчей.