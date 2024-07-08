«Амкар» хочет усилить состав и выиграть тринадцать матчей подряд

«Впереди тринадцать туров, в розыгрыше 39 очков. Могут быть, конечно, и сюрпризы. Но я сказал ребятам в раздевалке сегодня, что надо выигрывать все эти матчи и тогда мы будем первыми. Но футбол тем и интересен, что он не предсказуем. Потому посмотрим, как будет». — заявил наставник «Амкара».