Умер популярный в СССР 1980-х итальянский певец Пино Д'Анджо

6 июля, за месяц до своего 72-летия, в Риме скончался артист, выступавший как Пино Д'Анджо. Настоящее имя исполнителя - Джузеппе Кьеркья, родился в 1952 году в Помпеи.
Пино был певцом, автором песен, продюсером, актером и артистом озвучания.
Д'Анджо начал свою профессиональную карьеру в конце 1970-х и первый альбом выпустил в 1981-м. Такими образом Пино сходу попал в волну артистов с общим названием "итальянцы", практически без разбора пользовавшихся в СССР 1980-х шквальной популярностью.
Пино писал песни как для себя, так и для других артистов, вел теле- и радиопередачи на Rai, играл в театре и кино. Участвовал в фестивале в Сан-Ремо и ряде других смотров.
При этом стоит заметить, что его суперхит Ma Quale Idea, выпущенный в 1980-м и проданный тиражом более 2 000 000 копий, стал одним из первых в Италии рэп-треков.
Некролог, в котором певец назван одним из символов 80-х, появился в итальянских СМИ. В последние годы его здоровье дало массовый сбой - рак горла, рак легких, инсульт.