С 8 июля в Казани будут отменены два автобусных маршрута

Как уточнили в администрации Казани, изменения затронут маршруты №№ 2, 25, 30, 40, 47, 49, 62, 63, 68, 71, 72 и 77. Автобусы № 25 и № 49 с понедельника курсировать не будут. Подробнее можно узнать здесь.