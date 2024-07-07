С 8 июля в Казани будут отменены два автобусных маршрута

С 8 июля в Казани изменится схема движения по 10 автобусным маршрутам, еще два будут отменены. Результатом станет сокращение времени ожидания транспорта на 10−15 минут.
Новшество было внедрено в качестве антикризисной меры. Изменения были необходимы из-за нехватки сотрудников и высокого износа подвижного состава, он эксплуатируется свыше 10 лет.
Как уточнили в администрации Казани, изменения затронут маршруты №№ 2, 25, 30, 40, 47, 49, 62, 63, 68, 71, 72 и 77. Автобусы № 25 и № 49 с понедельника курсировать не будут. Подробнее можно узнать здесь.