Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 8 июля

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 8 июля 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Молодогвардейцев, 56, 56-А, 56-Б, 56-В; пр. Победы, 291, 291-А, 291-Б — с 8:00 до 18:00;
— Северо-Крымская, 95−166; Партизанская, 50−72; Ижевская, 42−50; Тепличная, 63; пер. Северо-Крымский 1-й; Аргаяшская, 3, 21; Парковая (Колхозный), 22; Кутаисская, 2, 3 — с 8:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Свердловский пр. 9, 11 — с 9:00 до 17:00ю.
Отключение электроэнергии:
— пр. Победы, 386, 386-Б, 392 — с 8:00 до 17:00;
— Логовая, 81−99 (неч.), 40−80-Б (чет.), 41−67 (неч.); Городская, 53, 55, 63, 78; Лавровая, 9, 12−16 (чет.) — с 8:00 до 17:00;
— п. Градский прииск: Шершневская, 44−52-Б (чет.); Городская, 29−35 (неч.), 49; пр. Новоградский; Жаворонкова, 17 — с 8:00 до 17:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Барбюса, 69, 69-А — с 8:00 до 18:00;
— пер. Дачный, 10-А, 11, 12, 12-А, 12-Б, 18-А, 14-Б — с 13:00 до 18:00;
— ч/с Смолино: Чапаева, 79−107 (неч.), 72−110 (чет.); Западная, 6−56 (чет.), 7−97 (неч.); пер. Дачный, 1−13 (неч.), 2−10 (чет.), 25; Казачья, 22−76; Восход, 8, 10 — с 8:00 до 18:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Первого Спутника, 11; Жукова, 4, 4-А; Б. Хмельницкого, 16 — с 9:00 до 12:00.
Отключение газоснабжения:
— Шоссе Металлургов, 61, 63 (подъезды 1−4); 50-летия ВЛКСМ, 7-А (подъезды 1−4) — с 9:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— пос. Смолино; Фестивальная, 10, 1-А/1 — с 9:00 до 19:00.
Отключение газоснабжения:
— 8-го Марта, 16 (подъезд 4); Кузнецова, 37 (подъезд 2) — с 9:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Резервная, 2, 4, 5, 8−13, 40, 40-А, 43; пер. Писарева, 5, 11; Салтыкова, 49-А; Троицкая, 32, 32-А, 34; Архангельская, 56, 56-А; Каменогорская, 9, 12−14, 16−19, 22−24, 26-А, 27, 29−32, 36, 38, 33−51 (неч.); пер. Хабаровский, 2, 9; Лагерная, 19, 19-А, 20−26 (чет.), 30; Кустанайская, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9; Хрустальная, 5-А, 7, 11, 13, 16, 20, 21, 22, 23/1, 24, 26, 27, 28; Заболотная, 60 — с 8:00 до 17:00;
— Гарина-Михайловского, 1, 1/1, 2, 2-А, 2-Б, 2-В, 4, 4-А, 6−34 (чет.) — с 8:00 до 17:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Котина, 64 (подъезды 1, 2), 66 (подъезды 1, 2) — с 9:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Салютная, 4, 6, 8; Шуменская, 18 — с 8:30 до 18:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Воровского, 64-А; Варненская, 12 — с 8:00 до 18:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В понедельник, 8 июля, будут отключены светофоры на перекрестках:
— улиц Сталеваров и 60-летия Октября — с 10.00 до окончания работ;
— улиц Гагарина и Пограничная — с 8.00 до 18.00;
— улиц Гагарина и Руставели — с 8.00 до 18.00.
Будьте внимательны и осторожны!