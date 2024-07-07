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Госпитализированный в критическом состоянии актер и певец Эдгардо Уэртас умер

Источник: Российская газета

Эдгардо Уэртас, госпитализированный некоторое время назад в критическом состоянии, скончался в больнице 6 июля.

В сентябре ему могло бы исполниться 65 лет.

Эдгардо Луис Уэртас Фелисиано (полное имя) - популярнейший в странах Латинской Америки пуэрториканский певец, актер театра и ТВ, сценарист, шоумен, телеведущий, либреттист, продюсер и так далее.

Карьеру в шоу-бизнесе Эдгардо начал, когда ему было одиннадцать лет - в детской телепрограмме.

В некрологе, опубликованном Primera Hora, подчеркнуто, что Уэртас становился украшением любого телеканала, на котором появлялся.

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