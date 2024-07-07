Госпитализированный в критическом состоянии актер и певец Эдгардо Уэртас умер

Эдгардо Уэртас, госпитализированный некоторое время назад в критическом состоянии, скончался в больнице 6 июля.
В сентябре ему могло бы исполниться 65 лет.
Эдгардо Луис Уэртас Фелисиано (полное имя) - популярнейший в странах Латинской Америки пуэрториканский певец, актер театра и ТВ, сценарист, шоумен, телеведущий, либреттист, продюсер и так далее.
Карьеру в шоу-бизнесе Эдгардо начал, когда ему было одиннадцать лет - в детской телепрограмме.
В некрологе, опубликованном Primera Hora, подчеркнуто, что Уэртас становился украшением любого телеканала, на котором появлялся.