Американский музыкант Том Фаулер умер после своего 73-летия от аневризмы

Фаулер записал две пластинки с психоделической группой It's A Beautiful Day (1971 и 1972 годов), более двадцати альбомов с The Mothers Of Invention Заппы, играл на трех альбомах Рэя Чарльза и в ряде собственных проектов. Среди последних - Air Pocket, фьюжн-группа, которую Том создал со своими братьями.