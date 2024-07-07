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Американский музыкант Том Фаулер умер после своего 73-летия от аневризмы

Источник: Российская газета

Умер Томас "Том" Фаулер, американский музыкант, бас-гитарист, в первую очередь известный по своему многолетнему сотрудничеству с Фрэнком Заппой. В прошлом месяце Тому исполнилось 73 года.

Фаулер записал две пластинки с психоделической группой It's A Beautiful Day (1971 и 1972 годов), более двадцати альбомов с The Mothers Of Invention Заппы, играл на трех альбомах Рэя Чарльза и в ряде собственных проектов. Среди последних - Air Pocket, фьюжн-группа, которую Том создал со своими братьями.

Фаулер появляется в нескольких документальных фильмах, посвященных Заппе.

Некролог публикует No Treble со ссылкой на коллег исполнителя.

Предварительно, причиной смерти музыканта стала аневризма.