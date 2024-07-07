Американский музыкант Том Фаулер умер после своего 73-летия от аневризмы

Умер Томас "Том" Фаулер, американский музыкант, бас-гитарист, в первую очередь известный по своему многолетнему сотрудничеству с Фрэнком Заппой. В прошлом месяце Тому исполнилось 73 года.
Фаулер записал две пластинки с психоделической группой It's A Beautiful Day (1971 и 1972 годов), более двадцати альбомов с The Mothers Of Invention Заппы, играл на трех альбомах Рэя Чарльза и в ряде собственных проектов. Среди последних - Air Pocket, фьюжн-группа, которую Том создал со своими братьями.
Фаулер появляется в нескольких документальных фильмах, посвященных Заппе.
Некролог публикует No Treble со ссылкой на коллег исполнителя.
Предварительно, причиной смерти музыканта стала аневризма.