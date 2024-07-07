Из-за скачка электроэнергии правый берег Астаны остался без воды

«7 июля в 18.45 на НФС произошел скачок электроэнергии. Отключение произошло в сети 220 кВ АО KEGOC в связи с чем было снижение напряжения», — ответили в пресс-службе «Астана Су Арнасы».
По информации, скачок произошел из-за плохой погоды. В Астане льет сильный дождь и грозы. При этом аварийные отключения в «Астана-Рэк» отрицаются.
«В связи со скачком в ряде домов не было воды. В настоящее время проведены все необходимые работы, объект будет запущен в течение 30 минут, после водоснабжение восстановится», — заявили в «Астана Су Арнасы».