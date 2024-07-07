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Из-за скачка электроэнергии правый берег Астаны остался без воды

Астана. 7 июля. КазТАГ — Из-за скачка электроэнергии правый берег Астаны остался без воды, передает корреспондент агентства.

«7 июля в 18.45 на НФС произошел скачок электроэнергии. Отключение произошло в сети 220 кВ АО KEGOC в связи с чем было снижение напряжения», — ответили в пресс-службе «Астана Су Арнасы».

По информации, скачок произошел из-за плохой погоды. В Астане льет сильный дождь и грозы. При этом аварийные отключения в «Астана-Рэк» отрицаются.

«В связи со скачком в ряде домов не было воды. В настоящее время проведены все необходимые работы, объект будет запущен в течение 30 минут, после водоснабжение восстановится», — заявили в «Астана Су Арнасы».