Народные приметы на 8 июля: почему в этот день нельзя есть рыбу

В этот день принято молиться о семейном благополучии и счастье. В храмы шли как одинокие люди, так и пары, в том числе и бездетные, чтобы Господь даровал им детей. Считалось, что Петр и Феврония помогали людям обрести свои половинки, спасти семейное счастье, если муж и жена начинали ссориться, уберечь семейный очаг от измен.