Народные приметы на 8 июля: почему в этот день нельзя есть рыбу

Понедельник, 8 июля, народный праздник — день Петра и Февронии, позднее получивший название День семьи, любви и верности. Петром и Февронией на Руси звали мужа и жену, которые жили благочестивой жизнью и были приравнены к лику святых. Они умерли в один день и были похоронены в одном гробу.
В этот день принято молиться о семейном благополучии и счастье. В храмы шли как одинокие люди, так и пары, в том числе и бездетные, чтобы Господь даровал им детей. Считалось, что Петр и Феврония помогали людям обрести свои половинки, спасти семейное счастье, если муж и жена начинали ссориться, уберечь семейный очаг от измен.
Народные приметы на 8 июля:
— в этот день принято было устраивать сватовство и помолвку, чтобы после окончания поста пожениться;
— незамужние девушки гадали на суженого, замужество, любовь, совершали обряды для привлечения своей второй половинки;
— не разрешалось употреблять рыбные блюда, так как можно было навлечь на себя болезнь;
— нежелательно срывать ромашки и гадать на них;
— нельзя было шить, вышивать и заниматься другими видами рукоделия.