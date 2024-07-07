Gucci Mane объявил о поиске двух перспективных артистов для своего нового лейбла

Американский рэпер Гуччи Мейн сообщил в соцсетях о создании нового лейбла So Icy Millionaire. Артист также заявил, что ищет для своего свежего детища двух перспективных исполнителей. Однако комментаторы восприняли эту новость без энтузиазма, вспомнив трагичные истории бывших подопечных Мейна и слухи о проклятии 1017 Records — другого лейбла рэпера.
«Я б подался, если бы он не был проклят», «Я в порядке, хотел бы пожить чуть подольше», «Бро, закрой лейбл», — пишут пользователи.
Подобные обсуждения были в сети еще в прошлом году. Фанаты предположили, что лейбл Мейна 1017 Records проклят, потому что многие из его подписантов либо оказывались в тюрьме, либо умирали. Суеверия начали распространяться с новой силой в прошлом месяце, после внезапной смерти рэперши Enchanting, заключившей контракт с компанией Мейна в 2020 году.