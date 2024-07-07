Gucci Mane объявил о поиске двух перспективных артистов для своего нового лейбла

Подобные обсуждения были в сети еще в прошлом году. Фанаты предположили, что лейбл Мейна 1017 Records проклят, потому что многие из его подписантов либо оказывались в тюрьме, либо умирали. Суеверия начали распространяться с новой силой в прошлом месяце, после внезапной смерти рэперши Enchanting, заключившей контракт с компанией Мейна в 2020 году.