Места для купания созданы на трех водоемах. Где в Минске можно поплавать

— Для купания открыты те столичные водоемы, где по санитарно-гигиеническим нормам разрешено принимать водные процедуры, — отметил А. Журавлёв. — Так, места для купания созданы на трех водоемах: на Цнянском водохранилище (шесть пляжей), Комсомольском озере (один) и на водохранилище Дрозды (шесть). Там в том числе предусмотрены семь купален для детей. За ними закреплены соответствующие службы, отвечающие за уборку, покос травы. Кроме того, организована еженедельная комплексная оценка зон отдыха (с пробами воды, обследованием дна и мониторингом прибрежных территорий).