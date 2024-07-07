Места для купания созданы на трех водоемах. Где в Минске можно поплавать

— Для купания открыты те столичные водоемы, где по санитарно-гигиеническим нормам разрешено принимать водные процедуры, — отметил А. Журавлёв. — Так, места для купания созданы на трех водоемах: на Цнянском водохранилище (шесть пляжей), Комсомольском озере (один) и на водохранилище Дрозды (шесть). Там в том числе предусмотрены семь купален для детей. За ними закреплены соответствующие службы, отвечающие за уборку, покос травы. Кроме того, организована еженедельная комплексная оценка зон отдыха (с пробами воды, обследованием дна и мониторингом прибрежных территорий).
Собираясь поплавать, повторите правила самоспасения: если начинаете тонуть, постарайтесь не паниковать, широко раскиньте руки и ноги, не выдыхайте полностью (в легких должен оставаться воздух), загребайте воду под себя руками, плывите к берегу и обязательно позовите на помощь.
Безопасность граждан на воде обеспечивают сотрудники ОСВОД на спасательных станциях (круглосуточно) и сезонных постах.
Важно подчеркнуть, что даже на этих трех водоемах окунаться можно не везде: ищите информационные таблички («место для купания» / «купаться запрещено»). Кроме того, не предназначены для купания все водоемы в семи районах Минска: в Заводском, Ленинском, Московском, Октябрьском, Партизанском, Первомайском, во Фрунзенском. За окунание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов предусмотрена административная ответственность по статье 24.42 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа до 3 базовых величин.
Небезопасно заходить в воду в нетрезвом виде, оставлять детей без присмотра у воды, нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки, цепляться за лодки и сидеть на борту, прыгать в воду с лодок, катеров и причалов, плавать на надувных матрацах и автокамерах, подавать ложные сигналы о помощи.
Напоминаем: в столице участковые инспекторы милиции по средам с 17:00 до 20:00 ведут прием граждан в общественных пунктах охраны правопорядка. Все желающие могут обратиться к правоохранителям по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.