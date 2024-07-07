В Ростовской области прогнозируется аномальная жара +42 градуса

Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.
По данным Росгидромета, днем 9 июля в донском регионе ожидается температура — до +40… +42 °.
В этот момент может наблюдаться ухудшение самочувствия местного населения. Кроме того, существует вероятность возникновения крупных ландшафтных пожаров. От экстремальных температур могут пострадать также домашние животные и птицы.
Рекомендуется в этот период не выходить на улицу без надобности. Если же и придется выйти на солнце, то лучше захватить с собой головной убор.