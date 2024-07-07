Около 200 грузовиков стоят на границе Казахстана и России

«С 6 июля на автомобильном пункте пропуска “Сырым” (Западно-Казахстанская обл.) в направлении Российской Федерации образовалось скопление порядка 200 грузовых автомашин», — говорится в сообщении.
КазТАГ ранее сообщал, что это связано с техническими сбоями на российской стороне на пункте пропуска «Маштаково».
Наша сторона ведет работу с соседней для урегулирования ситуации.
«Органами государственных доходов на границе со странами ЕАЭС осуществляется только мониторинг перемещаемых грузов (в течение 5−7 минут), что не создает трудностей для пересечения границы и не приводит к скоплению автомашин», — добавили в КГД.