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Около 200 грузовиков стоят на границе Казахстана и России

Уральск. 7 июля. КазТАГ — Около 200 грузовиков стоят на границе Казахстана и России, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов.

Источник: Уральская неделя

«С 6 июля на автомобильном пункте пропуска “Сырым” (Западно-Казахстанская обл.) в направлении Российской Федерации образовалось скопление порядка 200 грузовых автомашин», — говорится в сообщении.

КазТАГ ранее сообщал, что это связано с техническими сбоями на российской стороне на пункте пропуска «Маштаково».

Наша сторона ведет работу с соседней для урегулирования ситуации.

«Органами государственных доходов на границе со странами ЕАЭС осуществляется только мониторинг перемещаемых грузов (в течение 5−7 минут), что не создает трудностей для пересечения границы и не приводит к скоплению автомашин», — добавили в КГД.