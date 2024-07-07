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Российские футболисты обыграли команду Беларуси в матче легенд

Встреча прошла в Минске на стадионе «Динамо» и собрала огромное число болельщиков, за игрой наблюдали также высокие гости из РФ.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Российские футболисты обыграли на стадионе «Динамо» в Минске белорусов в матче легенд, передает Sputnik.

Россияне изначально говорили о том, что будет нелегко. Андрей Аршавин и вовсе задался вопросом, откуда такая прекрасная спортивная форма у белорусов. «Будет тяжело, вообще, у них (сборной Беларуси- Sputnik) старики есть? А то они, судя по их фигурам только вчера закончили», — сказал он.

Матч прошел в усеченном составе: два тайма по 35 минут. В начале встречи белорусы бросились в атаку, но потеряли мяч. Гости также не смогли добиться преимущества.

Первые 15 минут игры россияне провели в обороне, изредка совершая короткие атаки. Уже на 17-й минуте игры счет «размочил» белорус Станислав Драгун −1:0.

После гола россияне активизировались и стали больше атаковать, тем не менее, это им не помогло. До конца тайма счёт на табло не изменился.

Второй игровой отрезок начался с атак белорусов, но реализовать их они не смогли. Сборная России также не упускать возможности огорчить голкипера хозяев.

В результате белорус Максим Жавнерчик заработал фол. Россияне пробили пенальти и смогли сравнить счет. Отличился Андрей Каряка (62-я), ударив в ворота в левую штангу — 1:1.

В серии пенальти сильнее оказались россияне — 2:1.

Что за матч?

Белорусская федерация футбола и Российский футбольный союз еще в апреле договорились провести ретро-матч, приуроченный ко Дню Независимости республики и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.