Российские футболисты обыграли команду Беларуси в матче легенд

Россияне изначально говорили о том, что будет нелегко. Андрей Аршавин и вовсе задался вопросом, откуда такая прекрасная спортивная форма у белорусов. «Будет тяжело, вообще, у них (сборной Беларуси- Sputnik) старики есть? А то они, судя по их фигурам только вчера закончили», — сказал он.