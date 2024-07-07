Российские футболисты обыграли команду Беларуси в матче легенд

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Российские футболисты обыграли на стадионе «Динамо» в Минске белорусов в матче легенд, передает Sputnik.
Россияне изначально говорили о том, что будет нелегко. Андрей Аршавин и вовсе задался вопросом, откуда такая прекрасная спортивная форма у белорусов. «Будет тяжело, вообще, у них (сборной Беларуси- Sputnik) старики есть? А то они, судя по их фигурам только вчера закончили», — сказал он.
Матч прошел в усеченном составе: два тайма по 35 минут. В начале встречи белорусы бросились в атаку, но потеряли мяч. Гости также не смогли добиться преимущества.
Первые 15 минут игры россияне провели в обороне, изредка совершая короткие атаки. Уже на 17-й минуте игры счет «размочил» белорус Станислав Драгун −1:0.
После гола россияне активизировались и стали больше атаковать, тем не менее, это им не помогло. До конца тайма счёт на табло не изменился.
Второй игровой отрезок начался с атак белорусов, но реализовать их они не смогли. Сборная России также не упускать возможности огорчить голкипера хозяев.
В результате белорус Максим Жавнерчик заработал фол. Россияне пробили пенальти и смогли сравнить счет. Отличился Андрей Каряка (62-я), ударив в ворота в левую штангу — 1:1.
В серии пенальти сильнее оказались россияне — 2:1.
Что за матч?
Белорусская федерация футбола и Российский футбольный союз еще в апреле договорились провести ретро-матч, приуроченный ко Дню Независимости республики и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.