Дожди и грозы — по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение

На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается сильный дождь, град. Гроза. Днем на западе области шквал. Ночью и утром на севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный, северный днем на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Карагандае ожидается временами сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром туман.