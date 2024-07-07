Командир штурмового взвода с позывным Гарик признается, что ему есть за кого воевать. Такие бойцы, как он, еще вчера были солдатами, а сегодня носят офицерские погоны, звезды на которых - подтверждение того, что перед нами настоящие командиры среднего звена. Науку побеждать они изучили непосредственно в бою. Там же заработали непререкаемый авторитет и уважение личного состава.
Гвардии старший лейтенант с позывным Гарик воюет в одном из полков прославленной 150-й мотострелковой дивизии. Той самой, чей штурмовой флаг в победном сорок пятом был водружен над Рейхстагом, став Знаменем Победы. Вот и нынешнее поколение гвардейцев мечтает скорее свернуть шею укробандеровщине. А потому рьяно теснят врага с русской земли Донбасса.
В противостояние с современными поборниками нацизма и национализма Гарик вступил в 2014 году - именно тогда Донбасс самому себе ответил на вопрос: "С кем ты?". Патриоты стали объединяться, чтобы не пустить бандеровщину на свою землю. Офицер вспоминает, что поначалу они несли дежурство на сооруженных на въездах в населенные пункты блокпостах, вооружившись палками. Затем в рядах добровольцев появились охотники с двустволками. Стали формироваться отряды.
Впрочем, у многих защитников Донбасса не было не только боевого опыта, но даже навыков военной службы. Гарик положенные два года срочки отслужил. Но их часть относилась к стройбату, так что к боевому воинству его с трудом можно было причислить. Впрочем, отсутствие военной подготовки у таких, как он, компенсировалось мощной мотивацией - отстоять свой край. И донбассцы не раздумывая пополняли ряды ополчения. К землякам стали присоединяться находившиеся на территории региона военнослужащие ВСУ, сотрудники правоохранительных органов. Вместе с ними прибывало оружие и военная техника. Пригодились и склады в частях внутренних войск Украины. Так что уже вскоре сформированные подразделения представляли вполне серьезную силу. Насколько - было продемонстрировано с началом боевых действий, когда украинские власти попытались задушить непокорных "ватников".
Жителю Макеевки довелось повоевать в разных местах и во многих подразделениях. Например, противостоять украинским "киборгам" при освобождении донецкого аэропорта, воевать в составе батальона "Сомали", закрывать с боевыми товарищами дебальцевский котел. К слову, летом 2014 года вместе с сослуживцами Гарик штурмовал донецкую Марьинку. Спустя годы это повторилось - теперь уже танковый полк 150-й дивизии, в составе которого сегодня служит офицер, брал Марьинку. И взял.
Сегодня у Гарика серьезный боевой опыт. Это очень кстати, ведь взвод, которым он командует, относится к штурмовым. А это значит, что, несмотря на обстоятельства, идет вперед, сокрушая на своем пути сильного и коварного врага. Рожденный в горниле боев старлей стал настоящим офицером, успешным командиром. Именно такие востребованы на линии боевого соприкосновения, где идет сражение за будущее не только Донбасса и Новороссии, но также России и всего русского мира. Гвардии старший лейтенант отмечен несколькими наградами. В том числе и Георгиевским крестом. Впрочем, не это он считает главной своей заслугой. Для него важно, что его большая семья (жена, трое детей и четверо внуков) могут жить так, как завещали предки.