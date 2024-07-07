Сегодня у Гарика серьезный боевой опыт. Это очень кстати, ведь взвод, которым он командует, относится к штурмовым. А это значит, что, несмотря на обстоятельства, идет вперед, сокрушая на своем пути сильного и коварного врага. Рожденный в горниле боев старлей стал настоящим офицером, успешным командиром. Именно такие востребованы на линии боевого соприкосновения, где идет сражение за будущее не только Донбасса и Новороссии, но также России и всего русского мира. Гвардии старший лейтенант отмечен несколькими наградами. В том числе и Георгиевским крестом. Впрочем, не это он считает главной своей заслугой. Для него важно, что его большая семья (жена, трое детей и четверо внуков) могут жить так, как завещали предки.