Арендаторы жилья столкнулись с проблемами из-за высокой ключевой ставки ЦБ

Отмена льготной ипотеки, высокие ставки по кредитам и общий рост цен на жилье привели к ужесточению конкуренции среди арендаторов. Их стало больше из-за того, что россияне либо не могут позволить себе купить подорожавшие квартиры, либо купили новостройку и теперь вынуждены дожидаться окончания строительства и копить на будущий ремонт.
"Объем предложения на рынке аренды снизился примерно на 20-30% относительно прошлого года. Из-за этого у желающих снять жилье будут проблемы. Вернее, они уже начались, поскольку пик спроса, который раньше приходился на конец лета и начало осени, сместился на июнь", - рассказал "Российской газете" директор по продажам федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.
По его словам, к традиционным категориям арендаторов добавились люди, которые продали свою старую квартиру ради покупки новой и дожидаются окончания строительства в съемном жилье. "Кроме того, стало меньше тех, кто смог перебраться из арендного жилья в собственное. Они продолжают снимать и не освобождают квартиры", - отметил Сергей Зайцев. Он добавил, что дороговизна ипотеки - это следствие не только высокой ключевой ставки Банка России.
"Жилье подорожало по многим причинам, но среди них особенно выделяются три. Первая - это затянувшаяся программа льготной ипотеки, которая стимулировала спрос. Вторая - общий рост цен на стройматериалы и рабочую силу, усугубившийся снижением курса рубля. И третья -запуск проектного финансирования, при котором на рынке стало значительно меньше квартир по низким ценам на этапе котлована, а застройщики вынуждены закладывать в цену инфляционные риски", - перечислил эксперт.
Особенно сложно снять квартиру по приемлемой цене людям с детьми и животными, поскольку арендодатели опасаются за состояние отделки, предупреждает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. "Хозяева квартир станут более придирчиво и тщательно выбирать состав арендаторов. Людям с ребенком или котом придется либо доплачивать, либо соглашаться на худшие условия", - сказал он.
Аренда дорожает весь последний год, причем в основном за счет роста цен на самые доступные варианты - комнаты и однокомнатные квартиры, заметил эксперт по недвижимости Алексей Силантьев. Из-за этого средняя цена значительно сдвинулась вверх.
"Это видно и по данным, которые публикуют федеральные агентства, и по практике рядовых агентов, которые работают, что называется, на земле. Комнаты и дешевые однушки разбирают очень быстро, причем по ценам на 15-30% выше прошлогодних. Люди соглашаются на стесненные условия, чтобы пережить сложный период в экономике", - объяснил он.
Однако в дальнейший бурный рост арендной платы Алексей Силантьев не верит. "У многих людей просто нет денег, чтобы платить больше, и это сдерживает расценки. В некоторых городах и у людей определенных профессий доходы действительно сильно выросли. Теперь они могут позволить себе тратить больше, в том числе на жилье. Но, по данным Росстата, у 26% россиян доход составляет около 27-45 тыс. руб. в месяц. А больше 100 тыс. руб. получают только 11% людей. Причем на аренду невозможно отдать больше половины зарплаты, ведь нужно еще на что-то жить", - добавил он.
Катастрофы с ценами на аренду жилья ждать не следует, подтверждает президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. "Ситуацию смягчает в том числе выход на рынок инвестиционных квартир, которых россияне довольно много накупили после запуска льготной ипотеки. За минувшие годы часть таких квартир достроились", - напомнила она.
Инвесторы предпочли бы просто продать эти квартиры и положить деньги на депозит - так прибыль больше, а хлопот меньше. Однако ситуация на вторичном рынке, где нет льготной ипотеки, заставили их пересмотреть планы.
В итоге влияние разных факторов на рынок жилья приведет к торможению цен, но не к их снижению, прогнозирует Зайцев. Застройщики во втором полугодии 2024 года могут начать активнее давать скидки или предлагать субсидированные ставки по ипотеке, но затраты на стимуляцию спроса рано или поздно все равно скажутся на цене.
"Люди берут калькулятор и считают: чтобы жить в съемной квартире, им нужно определенную сумму в месяц выложить. А чтобы в точно такой же, но ипотечной, - уже в три-четыре раза больше. Потому что ставки по ипотеке на вторичку уже больше 20%, а аренда стоит около 5% от стоимости жилья в год. Но дело не только в очень высоком "ключе" ЦБ, само жилье стало настолько дорого, что даже если ставки снизятся, все равно платить за ипотеку придется много. Остается ждать, когда доступность жилья повысится за счет роста доходов", - заключил профессор Александр Цыганов.