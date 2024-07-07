Арендаторы жилья столкнулись с проблемами из-за высокой ключевой ставки ЦБ

"Люди берут калькулятор и считают: чтобы жить в съемной квартире, им нужно определенную сумму в месяц выложить. А чтобы в точно такой же, но ипотечной, - уже в три-четыре раза больше. Потому что ставки по ипотеке на вторичку уже больше 20%, а аренда стоит около 5% от стоимости жилья в год. Но дело не только в очень высоком "ключе" ЦБ, само жилье стало настолько дорого, что даже если ставки снизятся, все равно платить за ипотеку придется много. Остается ждать, когда доступность жилья повысится за счет роста доходов", - заключил профессор Александр Цыганов.