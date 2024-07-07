Гитарист Guns N' Roses Слэш рассказал, что ему нравится кантри

Американский рок-музыкант Слэш, известный как гитарист группы Guns N' Roses, рассказал о том, как ему полюбился кантри. В Нэшвилле, считающемся столицей этого жанра, артист записывал свой сольный альбом «4» (2022).
Слэш поделился в беседе с People, что работал над пластинкой в «исторической» студии.
«В том здании царила такая атмосфера: все эти великие кантри-артисты на стенах, по-настоящему культовые кантри-музыканты», — отметил гитарист.
В студии Слэш нашел книгу с историями о Вилли Нельсоне, Крисе Кристофферсоне, Долли Партон, Джонни Кэше и других иконах жанра. Особенно рокера впечатлил Ллойд Грин, игравший на педальной слайд-гитаре.
«Когда я вернулся домой после записи пластинки, я взял слайд-гитару и начал играть. Я будто забрал эту нэшвилльскую вещь с собой, и я был очень увлечен ею последние пару лет», — признался артист.
В новом сольном альбоме Orgy of the Damned (2024), вышедшем в мае, есть дуэт Слэша с кантри-исполнителем Крисом Стэплтоном. По словам гитариста, певец исполнил свою партию «от чистого сердца, со страстью и честностью».
Вообще лонгплей Orgy of the Damned состоит из каверов на известные блюзовые композиции — от Cross Road Blues (1937) Роберта Джонсона до Born Under a Bad Sign (1967) Альберта Кинга. В записи участвовали Игги Поп, Деми Ловато, Пол Роджерс, Брайан Джонсон и другие.