Гитарист Guns N' Roses Слэш рассказал, что ему нравится кантри

Вообще лонгплей Orgy of the Damned состоит из каверов на известные блюзовые композиции — от Cross Road Blues (1937) Роберта Джонсона до Born Under a Bad Sign (1967) Альберта Кинга. В записи участвовали Игги Поп, Деми Ловато, Пол Роджерс, Брайан Джонсон и другие.