Спортсменка из пермского ЦПС Малышева не поедет на Олимпиаду в Париж

«Исполком Федерации спортивной борьбы России провёл расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению — отказаться от участия в Олимпийских играх», — сообщает организация.