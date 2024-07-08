Спортсменка из пермского ЦПС Малышева не поедет на Олимпиаду в Париж

Спортсменка из пермского центра подготовки (ЦПС) Наталья Малышева не поедет на Олимпиаду в Париж, сообщает «Ъ-Прикамье».
Об отказе российских борцов принимать участие в летних олимпийских играх 2024 года сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России. Сообщение об отказе было опубликовано 6 июля.
«Исполком Федерации спортивной борьбы России провёл расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению — отказаться от участия в Олимпийских играх», — сообщает организация.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что Наталья Малышева вошла в список спортсменов, которые получили официальный допуск к участию в Олимпиаде 2024 года. Уточнялось, что спортсмены смогут выступить на играх в нейтральном статусе.