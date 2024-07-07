Основные спонсоры демократов призвали Байдена отказаться от переизбрания

Некоторые доноры-демократы не просто призывают президента выйти из гонки, они отказываются жертвовать хоть цент демократам, пока он этого не сделает. Дэймон Линделоф, один из создателей сериала "Остаться в живых" и известный сторонник Демократической партии, призвал своих коллег, доноров-демократов, прекратить давать деньги партии до тех пор, пока Байден не уйдет в отставку. Он сказал, что выступление Байдена на дебатах "изменило правила игры", и заявил, что пришло время для кого-то нового. Ранее Эбигейл Дисней, внучка соучредителя The Walt Disney Роя Диснея, заявила, что планирует прекратить пожертвования Демократической партии, если Байден не откажется от участия в выборах. "Это реализм, а не неуважение, - заявила она в интервью. - Байден - хороший человек и достойно служил этой стране, но ставки слишком высоки".