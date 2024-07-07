Основные спонсоры демократов призвали Байдена отказаться от переизбрания

Интервью президента Джо Байдена телеканалу ABC News и события, произошедшие в дни после его неуверенного выступления на теледебатах с Трампом, усилили опасения некоторых основных спонсоров Демократической партии.
Байден не убедил их в том, что способен бросить вызов бывшему президенту Трампу и прослужить в качестве главы государства еще четыре года. Соучредитель и исполнительный председатель Netflix Рид Хастингс призвал Байдена отказаться от переизбрания после интервью. "Байден, к сожалению, отрицает свое психическое состояние, - сказал Гастингс в заявлении для ABC News. - Ему нужно отойти в сторону, чтобы позволить энергичному демократическому лидеру победить Трампа".
Билл Харрис, бывший генеральный директор PayPal, сообщил телеканалу, что Байден "казался старым" во время интервью. По его мнению, это может отпугнуть избирателей, которые скептически относятся к способности Байдена победить Трампа. В 2020 году Харрис пожертвовал 620 тысяч долларов в Фонд победы Байдена, однако теперь он считает, что выход действующего президента из этой предвыборной гонки "неизбежен". Он объявил, что основанный им комитет политических действий (PAC) - "Демократы за следующее поколение" обещает выделить 2 миллиона долларов "на финансирование серии дебатов среди видных претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента, если Байден откажется от переизбрания".
Крупный инвестор Уитни Тилсон, который, по его словам, жертвовал более 100 тысяч долларов в год демократам на протяжении многих лет, заявил телеканалу: "Даже одно хорошее интервью не изменит моего мнения о том, что он вряд ли сможет победить Дональда Трампа в ноябре, исходя из моего восприятия американского народа". В длинном посте в социальной сети X (заблокирована в РФ), Тилсон назвал кампанию Байдена "призраком". "Все кончено", - написал он после интервью, назвав его "отвратительной публичной демонстрацией необратимого старения".
Миллиардер Рик Карузо разместил в сети сообщение о том, что Байдену пора уйти в отставку. "Я глубоко уважаю пожизненное служение Джо Байдена нашей стране", - сказал он, добавив: "В это критическое время, на этих жизненно важных выборах уход в отставку - это правильный и достойный поступок для президента Байдена".
Некоторые доноры-демократы не просто призывают президента выйти из гонки, они отказываются жертвовать хоть цент демократам, пока он этого не сделает. Дэймон Линделоф, один из создателей сериала "Остаться в живых" и известный сторонник Демократической партии, призвал своих коллег, доноров-демократов, прекратить давать деньги партии до тех пор, пока Байден не уйдет в отставку. Он сказал, что выступление Байдена на дебатах "изменило правила игры", и заявил, что пришло время для кого-то нового. Ранее Эбигейл Дисней, внучка соучредителя The Walt Disney Роя Диснея, заявила, что планирует прекратить пожертвования Демократической партии, если Байден не откажется от участия в выборах. "Это реализм, а не неуважение, - заявила она в интервью. - Байден - хороший человек и достойно служил этой стране, но ставки слишком высоки".
Между тем. в субботу в обращении к своим сторонникам с призывом к сбору средств Байден заявил, что призывы к его отказу от участия в предвыборной гонке являются "чушью".