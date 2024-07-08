Краевые власти согласовали использование участка в Верхней Курье под мечеть

Строить мечеть в Верхней Курье собирается благотворительный Фонд содействия строительству мечети имени Юнуса, исполнительным директором которого является Руслан Ибрагимов. На участке в 5,6 тыс. кв. м разместят двухэтажную мечеть с двумя минаретами на 200 молящихся. С одной стороны разместится здание медресе на 15 учеников, с другой — резиденция на 12 посетителей. На смежном участке организуют парковку на 50 автомобилей и сквер.