Краевые власти согласовали использование участка в Верхней Курье под мечеть

Как указано в приказе от 18 июня, участок на ул. Верхне-Курьинской, 3 в Мотовилихинском районе Перми будет использоваться под религиозные цели. Строительством мечети займется Руслан Ибрагимов, сын бизнесмена Рифхата Ибрагимова.
Впервые о планах возведения мечети в Верхней Курье стало известно в мае этого года. Тогда эти сведения вызвали живое обсуждение, некоторые жители микрорайона выступили против стройки. С активистами встречался глава Мотовилихинского района Перми Игорь Сальников.
Строить мечеть в Верхней Курье собирается благотворительный Фонд содействия строительству мечети имени Юнуса, исполнительным директором которого является Руслан Ибрагимов. На участке в 5,6 тыс. кв. м разместят двухэтажную мечеть с двумя минаретами на 200 молящихся. С одной стороны разместится здание медресе на 15 учеников, с другой — резиденция на 12 посетителей. На смежном участке организуют парковку на 50 автомобилей и сквер.