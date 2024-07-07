Власти Краснодара просят жителей оставаться дома из-за сильной бури

«В городе разыгралась буря. Все службы готовы к непогоде, у них нет выходного. В случае необходимости на дороги выйдет водооткачивающая техника. И по традиции, рекомендую переждать это время дома, с семьей», — написал глава столицы Краснодарского края в Telegram-канале.