«В городе разыгралась буря. Все службы готовы к непогоде, у них нет выходного. В случае необходимости на дороги выйдет водооткачивающая техника. И по традиции, рекомендую переждать это время дома, с семьей», — написал глава столицы Краснодарского края в Telegram-канале.
Власти Краснодара просят жителей оставаться дома из-за сильной бури
КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. Буря пришла в Краснодар, все службы готовы к непогоде, сообщил мэр города Евгений Наумов, попросив жителей города переждать это время дома.