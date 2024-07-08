В Первомайском районе Новосибирска разгромили «умные» остановки

На фотографиях, которые иллюстрируют указанное сообщение, видно, что на остановке «Жилмассив Березовое» разбита одна из стеклянных стенок. Кроме того, видны разрушения блока, в котором находится кнопка экстренного вызова. В комментариях к этому посту жители Первомайского района сообщают, что существенно повреждены еще две «умные» остановки — в микрорайоне «Весенний» и на Бердском шоссе. Возмущенные комментаторы полагают, что хулиганов и вандалов можно найти с помощью записей с камер видеонаблюдения.

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