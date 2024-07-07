Загадочная группа SAULT выпустила альбом, состоящий из одного 32-минутного трека

SAULT также опубликовали фото комнаты со старым телевизором. Часть поклонников сочла это отсылкой к дебютному живому концерту группы в Лондоне, который прошел 14 декабря прошлого года, пишет NME. Шоу начиналось с того, что зрители попадали в дом некой пары, в такую же комнату, и должны были пройти по тоннелю, расположенному за дверцей холодильника.