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Загадочная группа SAULT выпустила альбом, состоящий из одного 32-минутного трека

Британский коллектив SAULT, полный состав которого до сих пор остается тайной, выпустил альбом Acts Of Faith (2024), состоящий всего из одной композиции длиной 32 минуты. На стримингах релиза нет: музыканты оставили в соцсетях ссылку на сайт, где альбом можно скачать в формате .wav.

Источник: Звук

Британский коллектив SAULT, полный состав которого до сих пор остается тайной, выпустил альбом Acts Of Faith (2024), состоящий всего из одной композиции длиной 32 минуты. На стримингах релиза нет: музыканты оставили в соцсетях ссылку на сайт, где альбом можно скачать в формате .wav.

SAULT также опубликовали фото комнаты со старым телевизором. Часть поклонников сочла это отсылкой к дебютному живому концерту группы в Лондоне, который прошел 14 декабря прошлого года, пишет NME. Шоу начиналось с того, что зрители попадали в дом некой пары, в такую же комнату, и должны были пройти по тоннелю, расположенному за дверцей холодильника.

В 2022-м SAULT выпустили пять альбомов в качестве «подношения Господу». Их также можно было скачать бесплатно, однако для этого требовалось ввести код, который коллектив зашифровал в анонсе.

Кто именно играет в SAULT, доподлинно неизвестно. Считается, что группа состоит из продюсера Инфло, разных вокалистов и инструменталистов, включая Клео Сол, Kid Sister, Chronixx и других.

Ранее рэпер André 3000 рассказал о своем возможном сотрудничестве с SAULT.