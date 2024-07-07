Последствия урагана в Санкт-Петербурге 7 июля 2024: фонтан до неба, остановленные электрички и заплывы по улицам на сапах

— Максимальное количество осадков зафиксировано в Центральном районе — 16,34 мм, с интенсивностью 15,09 мм за 20 минут, в Калининском районе — 16,9 мм и Фрунзенском районе — 15,06 мм, — уточнили на предприятии. — Система водоотведения работает в штатном режиме и самостоятельно принимает весь объем воды, но при такой интенсивности осадков канализация не может единовременно принять весь объём стоков, на улицах города могут появляться скопления воды.