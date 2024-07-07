Последствия урагана в Санкт-Петербурге 7 июля 2024: фонтан до неба, остановленные электрички и заплывы по улицам на сапах

Северная столица приходит в себя после прохождения атмосферного фронта циклона «Делия», который принес в город сильный ветер и мощные ливни. Больше всего досталось центру города. По словам очевидцев на набережных и под мостами скапливалось так много воды, что машинам пришлось буквально красться.
— Воды было по колено! — жалуются водители.
Эти наблюдения подтверждает и Водоканал Петербурга. По замерам предприятия, больше всего осадков пролилось именно в центре города.
— Максимальное количество осадков зафиксировано в Центральном районе — 16,34 мм, с интенсивностью 15,09 мм за 20 минут, в Калининском районе — 16,9 мм и Фрунзенском районе — 15,06 мм, — уточнили на предприятии. — Система водоотведения работает в штатном режиме и самостоятельно принимает весь объем воды, но при такой интенсивности осадков канализация не может единовременно принять весь объём стоков, на улицах города могут появляться скопления воды.
А в Приморском районе Петербурга жители наблюдали странное явление — огромный фонтан, который забил из-под земли. Столб воды практически доставал до верха многоэтажек. Как объяснили Водоканале, это тоже последствие мощного ливня. Канализация слишком быстро наполняется водой, из-за этого воздух выталкивает жидкость обратно.
— Из-за выпадения сверхрасчетного количества атмосферных осадков на территории города система канализации работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки, — уточнили на предприятии. — В связи с этим в определенных местах могут происходить выходы водовоздушной смеси. На данных участках заблаговременно были установлены ограждения.
ТРАНСПОРТ ВСТАЛ.
Испытывал проблемы и общественный транспорт. Так в работе электричек произошел сбой. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, виной тому — упавшие деревья.
— 7 июля с 15:40 из-за падения деревьев на железнодорожные пути на участке Санкт-Петербург-Финляндский — Мельничный Ручей произошел сбой в графике движения поездов. В 16:17 на место падения деревьев прибыла аварийно-восстановительная бригада, в 17:40 деревья были убраны. В результате 7 пригородных поездов следовали с задержкой, максимальное время задержки составило 2 часа, — сообщили в пресс-службе дороги.
Аэропорт Пулково прекратил работу примерно на час. Он временно не отправлял и не принимал самолеты. Как только фронт ушел в сторону, работа воздушной гавани возобновилась.
А станцию метро «Площадь восстания» так сильно затопило, что один из выходов пришлось временно закрыть от посетителей. В течение 20-ти минут сотрудники метро справились с проблемой и снова открыли выход из подземки.
А КТО-ТО ПОВЕСЕЛИЛСЯ.
Как передает корреспондент SPB.KP.RU, сильный дождь не заставил отменить увеселительные мероприятия. В парке 300-летия Петербурга не стали сворачивать гастрономический фестиваль, люди продолжали слушать концерт, есть колбаски и даже купаться несмотря на ураган.
А в Выборге, что в двухстах километрах от Петербурга, где тоже прошел атмосферный фронт, решили покататься по затопленным дорогам на сап-серфах. Воды было столько, что надувная доска стала лучшим транспортным средством в этот день.
Как ранее сообщал SPB.KP.RU, циклон должен уйти от Петербурга к полуночи.