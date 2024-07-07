Второй тур выборов президента Ирана завершился победой Масуда Пезешкияна

Подводя итоги выборов, глава МВД Ирана Ахмад Вахиди отметил, что они были образцовыми, прошли в короткий срок, в серьезной конкуренции и в условиях полной безопасности. После обнародования результатов Пезешкиян заявил, что готов "протянуть всем руку дружбы и привлечь каждого для развития страны". Своих конкурентов на выборах он назвал братьями. "Выборы закончились, но это лишь начало совместного пути. Предстоящий сложный путь не осуществится без вашего участия и доверия. Я протягиваю вам руку и клянусь, что не брошу вас на этом пути, не оставляйте и вы меня", - отметил он, обращаясь через соцсети к иранцам. Пезешкиян также отметил, что его предвыборные обещания не были пустыми словами, и он намерен выполнить каждое из них.