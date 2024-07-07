Второй тур выборов президента Ирана завершился победой Масуда Пезешкияна, кандидата от блока реформистов. Как проинформировал представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами, он набрал 53,6 процента голосов, заручившись поддержкой более 16 миллионов граждан ИРИ. Соперник Пезешкияна консерватор Саид Джалили смог получить только 13,5 миллиона голосов, что составило 44,3 процента от всех заполненных бюллетеней. Явка во время второго тура выборов составила 49,8 процента. Как и во время первого тура, избиркому пришлось трижды по два часа продлевать время работы избирательных участков. Из-за дневной жары граждане стали проявлять активность лишь к вечеру 5 июля, в результате образовались длинные очереди. И когда в полночь голосование было уже официально завершено, на участках все еще оставались избиратели. И им в виде исключения предоставили возможность проголосовать.
Подводя итоги выборов, глава МВД Ирана Ахмад Вахиди отметил, что они были образцовыми, прошли в короткий срок, в серьезной конкуренции и в условиях полной безопасности. После обнародования результатов Пезешкиян заявил, что готов "протянуть всем руку дружбы и привлечь каждого для развития страны". Своих конкурентов на выборах он назвал братьями. "Выборы закончились, но это лишь начало совместного пути. Предстоящий сложный путь не осуществится без вашего участия и доверия. Я протягиваю вам руку и клянусь, что не брошу вас на этом пути, не оставляйте и вы меня", - отметил он, обращаясь через соцсети к иранцам. Пезешкиян также отметил, что его предвыборные обещания не были пустыми словами, и он намерен выполнить каждое из них.
Стоит отметить, что это была третья попытка Пезешкияна стать президентом ИРИ. Он выставлял свою кандидатуру в 2013 и 2021 годах, но в первый раз вышел из гонки, подержав другого претендента, а во второй его до участия в выборах не допустил Совет стражей конституции. Удача улыбнулась ему лишь в третий раз.
Он выступает за единство Ирана и примирение между противоборствующими блоками страны, заявляет о себе как о стороннике более мягких религиозных ограничений по отношению к женщинам. Во внешней политике Пезешкиян придерживается линии на стабилизацию диалога с Западом и вывод государства из-под экономических санкций путем демонстрации мирного характера ядерной программы Ирана. Восстановление ядерной сделки с США является одним из его приоритетов. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в субботу провел встречу с избранным президентом и "выразил надежду, что Пезешкиян будет использовать потенциал народа и другие возможности страны на пути ее прогресса и процветания".